Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута
Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії Росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - зауважила вона.
Махута наголосила, що Росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.
"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - зазначила вона.
Махута також вказала на зростання ядерних ризиків через російську війну та наголосила, що "ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована".