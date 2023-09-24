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Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута

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Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута
Те, що РФ, постійний член Радбезу ООН, напала на Україну та продовжує коїти дії, які фундаментально суперечать статуту ООН, підриває довіру до Організації Об’єднанних Націй.

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії Росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - зауважила вона.

Махута наголосила, що Росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.

"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - зазначила вона.

Махута також вказала на зростання ядерних ризиків через російську війну та наголосила, що "ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована".

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Хоть кто-то правду про ООН сказал
  • alex j
    раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!
  • Борис Дородный f4377c45
    Она по национальности ,маори, коренное население Н. Зеландии. А татуировки у той народности имеют огромное значение. Очень кстати интересный этнос. В отличии от аборигенов Австралии очень продвинутые оказались. Со времён капитана Кука сразу не отказывались от того лучшего что колонизация им давала, учились все, лекарства принимали, работать учились по специальностям итд. А вот аборигены Австралии кроме того что спились массово, так абсолютно не вникали ни во что. И внешность мягко говоря страхолюдная. Пришлось в молодости часто быть в этих двух странах, контраст разительный по местным конечно. Маори изначально полинезийцы Французской Полинезии, огромная территория от Гаваев, Н Каледонии и Таити. Кстати и спортсмены отличные, борцы, боксёры, регби.
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