Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо, - Зеленський привітав із святом 17 українських міст, два з яких знаходяться в окупації

Президент України Володимир Зеленський привітав із святом 17 українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України – їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів. Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами. …

І Маріуполь. Мелітополь.

Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та Росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо. Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!"

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