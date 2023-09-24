Польща та Україна планують створити спільний військово-медичний хаб, - польський генерал Гелерак

На розгляді у Міноборони Польщі перебуває проєкт створення військово-медичного хабу, де аналізуватиметься досвід українських медиків із застосуванням польських технологій.

Про це в коментарі Укрінформу розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як наголосив Гелерак, рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях, що відбулася у травні цього року в Києві. Він зазначив, що тоді було визначено графік та план співпраці.

Він зазначив, що ця співпраця, з одного боку, базуватиметься на отриманні й аналізі інформації щодо характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні.

"З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби", - зауважив Гелерак.

За його словами, реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони Польщі.

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"Ми розраховуємо, що у перспективі кількох наступних тижнів ми перейдемо до фази виконання цього задуму", - констатував Гелерак.

Він повідомив, що Польща готова надавати медичну допомогу Україні у кількох вимірах.

"По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері", - Гелерак.

Він наголосив, що на основі вивчення досвіду посттравматичного стресового розладу (ПТСР) польських військових, які перебували в Іраку та Афганістані, знання польських медиків у сфері протидії ПТСР є на найвищому рівні. Відтак, польські медики з 2014 року діляться з українськими своїм досвідом у цій сфері і готові це робити й надалі. Гелерак зауважив, що з 2014 року близько 10-ти груп українських лікарів пройшли тренінги у Військово-медичному інституті у Варшаві у питанні протидії ПТСР. Крім того, тренінги за участю польських спеціалістів відбувалися також в Україні, зокрема в Рівному.

Гелерак зазначив, що для польської сторони медична сторона досвіду у контексті війни в Україні стала "коперніканським переворотом" (радикальна зміна поглядів. - Ред.) і спонукала до серйозних змін.

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"Для нас знання з війни в Україні – це як коперніканський переворот. Ми радикально змінюємо свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій",- наголосив Гелерак.

Зокрема, він уточнив, що глибокого переосмислення потребує питання, на якому етапі і якого типу медичну допомогу слід надавати пораненим військовим.

"Це вже не системи, спрямовані не евакуацію поранених упродовж багатьох годин, а надання допомоги близько лінії фронту, гарантування кваліфікованої лікарської допомоги якомога швидше. Для нас це абсолютно новий досвід, зокрема, як готувати пункти медичної допомоги, беручи до уваги український досвід, що ці пункти часто є цілями атак з боку Росії", - констатував Гелерак.

Він додав, у Варшаві усвідомлюють, що у випадку потенційної агресії Польща могла б також з цим зіткнулася, а відтак, використовуючи український досвід, Польща хоче внести зміни до своєї доктрини.

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