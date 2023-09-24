У Нижній Лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату, - заповідник

Представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виконувач обов'язків директора заповідника Максим Остапенко заявив ICTV.

"Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі", зазначив він.

За словами Остапенка, персональні дані тих, хто відмовляється виїзджати з Лаври, отримали правоохоронці.

"Сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб", - наголосив керівник заповідника "Києво-Печерська лавра".

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