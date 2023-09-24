Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські війська обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюються. Головне, що люди не постраждали", - зазначив він.

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