Українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчитися використовувати ракети Taurus, - Bild

Українським військовим потрібно близько трьох місяців, щоб опанувати використання далекобійних ракет німецького виробництва Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

За інформацією Bild, навіть якщо ракети поставлять Україні найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання українських військових.

"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus. - Ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають поставити негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно, після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", - наводить видання слова експерта та політика Маркуса Фабера.

Однак виробник ракет вважає, що на підготовку ЗСУ до використання Taurus піде близько трьох місяців.

"Українці вперше запросили (ракети Taurus. - Ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - заявив Фабер.

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