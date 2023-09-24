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Голова МЗС Австрії Шалленберг виступає за діалог із Росією попри те, що вона "намагається в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу"

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Голова МЗС Австрії Шалленберг виступає за діалог із Росією попри те, що вона "намагається в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу"
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що світ має вести із Росією діалог, хоча це й складно, коли вона намагається захопити Україну, нехтуючи усіма нормами міжнародного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шалленберг заявив в інтерв’ю агентству АРА.

"Звичайно, ми повинні. У нас також є відповідні платформи, будь-то в ООН чи, наприклад, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Такі організації ніколи не були клубами однодумців. Цей діалог завжди був дуже складним, навіть за часів холодної війни. Ми не повинні про це забувати", - відповів він на питання про те, чи варто вести діалог з Москвою. 

Він вважає, є багато глобальних питань, від клімату до роззброєння, "де ми зможемо досягти прогресу лише тоді, коли будемо говорити з Москвою". 

"З нашої західної точки зору, звичайно, це складно. Росія намагається в неоімперіалістичний спосіб просто захопити іншу державу. Це не та ситуація, коли ми можемо сидіти склавши руки і нічого не робити, адже це питання нашої власної безпеки. Ми живемо за рахунок того, що всі, незалежно від того, чи мають вони ядерну зброю, чи ні, дотримуються міжнародного права", - додав він.

Поруч із цим Шалленберг вказав на багатополярний світ та "різні центри сили" – Сполучені Штати, Європа, Китай, Росія. "Думаю, що найважливіше з нашої точки зору – тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", - наголосив Шелленберг.

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Топ коментарі

  • Alex K aa83823f
    Як заїбали оці ситі підари !!!
  • Агамемнон
    Дебил невменяемый...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вся Австрія в нацистських орлах - кажуть що то їх історія... ще є питання до австріяків?
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