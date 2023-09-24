FPV-дрон від "Диких шершнів", придбаний на кошти спільноти Цензор.НЕТ, знищує бліндаж окупантів на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Воїни FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького прицільно знищують бліндаж окупантів на Бердянському напрямку.

Цей дрон профінансувала спільнота Цензор.НЕТ.

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