Укренерго готова вже сьогодні покрити зимове споживання, "зиму точно пройдемо", - голова Укренерго Кудрицький

Укренерго готова вже сьогодні покрити зимове споживання. Можуть виникнути складнощі, пов’язані з російськими обстрілами, але "енергосистема не розвалиться".

Про це заявив в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми вже сьогодні були б готові транспортувати зимові обсяги електроенергії, під зимове споживання. Триває дуже активна, інтенсивна кампанія ремонтна і відновлювальна на електростанціях", - повідомив він.

Кудрицький також зазначив, що було значно підсилено інженерний захист всіх видів енергооб’єктів магістрального рівня в системі, аби захистити підстанції та електростанції від потенційних російських атак.

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"Маючи за плечима досвід минулої зими, вже навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому, думаю, зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов'язані з обстрілами. Але енергосистема не розвалиться, буде працювати і справимося", - наголосив він.

Щодо можливих відключень світла, Кудрицький наголосив, що це буде залежати від характеру, масштабу і успішності обстрілів. За його словами, найскладнішою буде ситуація у прифронтових регіонах, які заживлюються від резервної мережі.

"Ми не знаємо, якими будуть ці параметри, яку тактику буде застосовувати ворог. Але все, що можливо було зробити, щоб підготуватися, було зроблено. І ми продовжуємо зараз збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, якщо навіть масовані обстріли і будуть, мінімізувати їхні наслідки", - підсумував він.

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