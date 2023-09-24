Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США, - голова міноборони Шаппс

Британія залишатиметься на боці України, навіть якщо у США оберуть президентом республіканця, який вирішить згорнути підтримку.

Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.

"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів - ред.), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - зазначив Шаппс. Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна - також в інтересах США.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумував він.

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