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Є історичне рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО, - Зеленський

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Є історичне рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня у своєму зверненні до українців зазначив, що є історичне рішення про спільне виробництво зброї разом із США. 

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський підкреслив: "Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу".

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Це шо , асфальту - трында?
  • Старый зольдат
    Что же ты Вова, с мая 2019 года занимался историческими решениями по производству и укладке асфальта а не ПВО? Ну не гнида ли ты, Вова?
  • kelt kant
    балабол, якби твій зе-лідор не крав декілька років мільярдами вже під час війни на тому асфальті, а спрямував ті шалені кошти в українське оборонне виробництво, то зараз би не везли поранених до реанімації, а загиблих на цвинтарі по всій Україні, по дорогам, в які заасфальтували всі наші ракетні програми, дрони та системи ППО.
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