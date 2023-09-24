Є історичне рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня у своєму зверненні до українців зазначив, що є історичне рішення про спільне виробництво зброї разом із США.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський підкреслив: "Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу".

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