Протягом 24 вересня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, зафіксовано 77 вибухів, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптера (4 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів) та артобстріли (18 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано пуск НАР з гелікоптера (3 вибухи).
Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).
Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).
Миропільська громада: зафіксовано дрон камікадзе (1 вибух).
Новослобідська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (4 вибухи)".