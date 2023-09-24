Союзники поставили завдання показати нашу вразливість, - Пашинян розкритикував Росію, звертаючись до вірменів з приводу ситуації в Нагірному Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у телезверненні 24 вересня знову розкритикував Росію у зв’язку з останніми подіями в Нагірному Карабаху. Він також заявив, що Вірменія готова прийняти етнічних вірмен із Карабаху, якщо вони захочуть залишити регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Радіо Свобода.

Минулого тижня в результаті блискавичної військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху фактично капітулювала перед Баку. Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху в Азербайджані.

Як зазначив Пашинян, "якщо не будуть створені реальні умови життя для вірмен Нагірного Карабаху в їхніх будинках та ефективні механізми захисту від етнічних чисток, то зростає ймовірність того, що вірмени Нагірного Карабаху єдиним способом врятувати своє життя та ідентичність побачать відхід зі своєї батьківщини". У цьому випадку Вірменія готова прийняти біженців, наголосив прем’єр. Відповідальність за можливий негативний розвиток подій він поклав не лише на Азербайджан, а й на російський миротворчий контингент, що розміщений у регіоні.

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Пашинян заявив, що події останніх років показали "неефективність" безпекових структур, до яких входить Вірменія. Йдеться очевидно про блок ОДКБ, провідною силою в якому є Росія. Ці події, підкреслив він, "порушують серйозні питання також щодо цілей та мотивів діяльності російських миротворчих військ у Нагірному Карабаху".

За словами Пашиняна, хоча Вірменія не порушувала своїх союзницьких зобов’язань, "аналіз подій показує, що системи безпеки та союзники, на яких ми спиралися протягом багатьох років, поставили завдання показати нашу вразливість та обґрунтувати неможливість для вірменського народу мати незалежну державу". Прем’єр-міністр закликав жителів країни зробити вибір: чи підтримують вони незалежність, чи те, щоб "стати віддаленою губернією".

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В останні тижні риторика у відносинах між Вірменією та Росією була вкрай напруженою, сторони висували звинувачення на адресу один одного навіть на офіційному рівні. Проте так жорстко Пашинян критикує Москву вперше.

У Єревані кілька днів проходять акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам Карабаху. На акціях, однак, звучить і критика на адресу Москви.

Напередодні керівник апарату Пашиняна Араїк Арутюнян звинуватив прокремлівські російські ЗМІ у веденні "гібридної війни" проти Вірменії. Численні російські прокремлівські коментатори різко критикують Пашиняна і владу Вірменії, звинувачуючи їх у тому, що вони орієнтуються на Захід і задля цього нібито "кинули" Нагірний Карабах.

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