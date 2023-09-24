Під час повномасштабного вторгнення Росія намагалася викликати масовий голод в Україні, - The Guardian

Юристи та правозахисники збирають для МКС докази того, що Росія намагалася у три етапи викликати в Україні масовий голод.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан вважає, що Росія використовувала в Україні голод як зброю в три етапи. Усе почалося з блокування ланцюжків постачання продовольства на початку вторгнення.

Як приклад наводять облогу Маріуполя. Постачати до міста продовольство було неможливо, а скористатися гуманітарними коридорами росіяни не давали.

Друга фаза, за словами Хана, – це знищення цивільної інфраструктури. Зокрема знищення запасів продовольства, води та джерел енергії в Україні. "Якщо знищуються необхідні цивільному населенню об'єкти, наприклад, руйнування енергоінфраструктури взимку, такі дії явно сплановані", – зазначив Хан.

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У рамках цієї фази окупанти позбавили Миколаїв питної води, захопивши насосну станцію.

У третій етап входять спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських харчів. ЗС Росії атакували зернові об'єкти на Дунаї та створювали небезпечні умови в Чорному морі. Наприкінці липня і на початку серпня окупанти знищили 270 тисяч тонн продовольства, зазначається в публікації.

Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє третім особам надсилати відомості про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Саме він і вирішуватиме, чи продовжувати справу.

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