Під час візиту до США Зеленський провів зустріч із Кіссинджером, - ОП

Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом Генрі Кіссінджером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссинджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", зазначив Єрмак.

Читайте також - Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО