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Під час візиту до США Зеленський провів зустріч із Кіссинджером, - ОП

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Під час візиту до США Зеленський провів зустріч із Кіссинджером, - ОП
Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом Генрі Кіссінджером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОП Андрій Єрмак. 

"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссинджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", зазначив Єрмак.

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Про що спілкувались маразматик з неадекватом?
  • Психіатрична Лікарня 2
    То що Кісінджер недоумок, казав ще при царі Гороху Вуді Аллен, чому це так я зрозумів коли Генрі запропонував Україні піти на поступки Росії.
  • Психіатрична Лікарня 2
    Питання геноциду не вирішується компромісами. Тому ніхто в Америці не пропонував перемовини з Гітлером. Ця тупа ідея чомусь змогла з'явитися у Кіссинджера.
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