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Росіяни знову вдарили по Херсону керованими бомбами

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Росіяни знову вдарили по Херсону керованими бомбами
Росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Близько години тому (тобто близько 21. - Ред.) армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці", - йдеться в повідомленні. 

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. 

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли середмістя Херсону. 

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