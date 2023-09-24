Новини

Російське Міноборони заявляє про роботу ППО над Брянською областю РФ

1 98512
Російське Міноборони заявляє про роботу ППО над Брянською областю РФ
У Міністерстві оборони Росії повідомили про те, що у Брянській області цього вечора нібито працювали системи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

У повідомленні сказано, що цей безпілотник був літакового типу. 

Зазначається, що близько 22.20 за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку дрона по деяких об'єктах на території РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Брянською областю", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено два ворожі дрони над Запорізькою областю, - ПК "Схід"

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Виталий 6b40280c
    План "Ковёр" объявлен в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Задержано 20 рейсов, ещё 6 отменили

    Сообщают о взрывах в Севастополе и Туле...
  • Павло ШОвте
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини