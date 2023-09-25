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Повітряні сили вночі 25 вересня попередили про пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У ряді областей оголошено повітряну тривогу

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Повітряні сили вночі 25 вересня попередили про пуски "Калібрів" з Чорного моря та запуск шахедів у напрямку Одеси. У ряді областей оголошено повітряну тривогу
Вночі 25 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та запуск шахедів по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Згодом в ПС додали: "Одеська область - ударні БпЛА типу "Shahed" у вашому напрямку. Курс може змінюватись".

"Центральні та східні області - ракетна небезпека", - пізніше зазначили в Повітряних Силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях загроза балістики, - Повітряні сили

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Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    Краще б патологоанатома
  • Людмила Карпова 1aab15d4
    Вже тихо. Відбилися)

    Наші молодці !!!
  • Amber
    "Шахіди" наче летять до нас, але:

    💥 Звуки вибухів:
    - Тульська область, рф.
    - Севастополь.
    - Балаклава.
    - Мис Фіолент.

    🦫 Призупинена робота цивільних аеропортів москви, очікують на невідомі безпілотники.😕
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