Російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет
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Російські окупанти запустили по Одеській області ударні безпілотники та, за попередніми даними, ракетами "Онікс" та "Калібр".
Про це повідомив голова Одесько ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Внаслідок російської атаки постраждала місцева мешканка. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.