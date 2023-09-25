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Російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет

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Російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет
Російські окупанти запустили по Одеській області ударні безпілотники та, за попередніми даними, ракетами "Онікс" та "Калібр".

Про це повідомив голова Одесько ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Внаслідок російської атаки постраждала місцева мешканка. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

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