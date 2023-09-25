Британські військові активізували навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, - BBC
Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Тренінг розпочався ще минулого листопада, де кожен курс тривав кілька тижнів. Зазвичай до нього входять "лише кілька десятків досвідчених українських саперів", - йдеться в повідомленні.
Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України, обмеживши територіальні завоювання на сході та півдні. Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше.
Штабний сержант Кевін Енгстром розповів BBC, що британці навчають українських військових золотому стандарту розмінування, який передбачає час і терпіння. Однак він додає, якщо безпосередньою загрозою є стрілянина, то процес не завше може бути повільними та методичними. Британські інструктори також коментують швидкість українських солдатів.
"Вони дуже швидкі. Перший раз, коли я відправлявся в Афганістан, я був повільним. Вони справляються краще", - зазначив британський військовий.
Британські інструктори порівнюють розмінування з розгадуванням головоломки чи грою в шахи. Справжнім завданням є спроба з’ясувати, де знаходяться мінні поля і чому вони там встановлені. Часто це відбувається навмисно, щоб залучити війська, які потім можуть стати ціллю артилерії.