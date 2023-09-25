Британські військові активізували навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, - BBC

Військові Великої Британії навчають українських інженерів розміновувати великі території від російських мін.

Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренінг розпочався ще минулого листопада, де кожен курс тривав кілька тижнів. Зазвичай до нього входять "лише кілька десятків досвідчених українських саперів", - йдеться в повідомленні.

Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України, обмеживши територіальні завоювання на сході та півдні. Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше.

Штабний сержант Кевін Енгстром розповів BBC, що британці навчають українських військових золотому стандарту розмінування, який передбачає час і терпіння. Однак він додає, якщо безпосередньою загрозою є стрілянина, то процес не завше може бути повільними та методичними. Британські інструктори також коментують швидкість українських солдатів.

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"Вони дуже швидкі. Перший раз, коли я відправлявся в Афганістан, я був повільним. Вони справляються краще", - зазначив британський військовий.

Британські інструктори порівнюють розмінування з розгадуванням головоломки чи грою в шахи. Справжнім завданням є спроба з’ясувати, де знаходяться мінні поля і чому вони там встановлені. Часто це відбувається навмисно, щоб залучити війська, які потім можуть стати ціллю артилерії.