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Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті та зупинити український контрнаступ, - ISW

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Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті та зупинити український контрнаступ, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.

"Інститут вже спостерігав випадки, коли російське МО, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, прибирало командирів, які давали негативні оцінки війні. Або коли російські війська розпочали невдалий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів групи "Вагнера" в Бахмуті", - додали в ISW.

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Топ коментарі

  • Огусто
  • phantom4
    Шойгу, запрягай оленів.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Ну куйло доручало Київ взяти за 3 дні.

    Доручало в середині березня-2022 завершити оточення Києва до завершення місяця.

    Доручало рублю не падати.

    Кричало, що в Херсоні вони "навсєхда", а через 6 тижнів Херсон зачистили від кацапського непотребу.

    І ще багато чого багато кому доручав цей психічно хворий дегенерат.

    Не значить, що в реальному житті хоч щось з цього вийде
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