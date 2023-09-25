У російському Курську зранку пролунали вибухи
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У Курську знову пролунали вибухи. У місті, попередньо, була робота систем протиповітряної оборони через нібито атаку БПЛА. Внаслідок події є пошкодження будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Близько пів на сьому ранку у Курську було чутно вибухи. У мережі озвучують дані, що попередньо в результаті роботи ППО був збитий якийсь безпілотник. Місцеві пабліки пишуть, що над одним із районів міста підіймається дим.
Внаслідок цього уламки дрона пошкодили дах приватного будинку. На місце вирушили пожежники.