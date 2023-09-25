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Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над Кримом, Курською та Брянською областями

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Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над Кримом, Курською та Брянською областями
У Росії заявили, що нібито Україна намагалася завдати ударів із застосуванням БпЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Черговими засобами ППО було знищено чотири безпілотні літальні апарати над північно-західною частиною акваторії Чорного моря і над територією Республіки Крим",- йдеться в повідомленні.

Згодом в міноборони РФ заявили про збиття двох нібито українських БпЛА над Курською областю, ще двох - над Брянщиною.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    зае..ли каждый день жаловаться , пишите когда у вас тишина
  • KosAn30 JT26
    боже.боже зрада зрадная))))в курске вмантулили по аеродрому и судя по вою кацев то еще и за200,так что не ной,а та халабуда в виде отеля стояла в аварийном состоянии там при прректировании ошибка и пошла трещина в стене еще хер знает сколько лет,так что невелика потеря
  • Goga Gruzin
    В Курську пошкоджений дах якоїсь нікому нахрін не потрібної адмінбудівлі. Це у відповідь за вщент знищені кацапами цієї ночі в Одесі зерносховища, морський вокзал, готель, портову інфраструктуру. Траханий зелений цирк...
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