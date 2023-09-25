Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над Кримом, Курською та Брянською областями

У Росії заявили, що нібито Україна намагалася завдати ударів із застосуванням БпЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Черговими засобами ППО було знищено чотири безпілотні літальні апарати над північно-західною частиною акваторії Чорного моря і над територією Республіки Крим",- йдеться в повідомленні.

Згодом в міноборони РФ заявили про збиття двох нібито українських БпЛА над Курською областю, ще двох - над Брянщиною.

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