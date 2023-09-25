Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 276 270 російських загарбників.