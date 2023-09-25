Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
7 43510
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 276 270 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 276270 (+420) осіб;
- танків - 4667 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 8927 (+13) од;
- артилерійських систем - 6260 (+27) од;
- РСЗВ - 791 (+2) од;
- засоби ППО - 533 (+2) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4895 (+7);
- крилаті ракети - 1518 (+0);
- кораблі /катери - 20 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од;
- спеціальна техніка - 918 (+4).