Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 276 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 276270 (+420) осіб;
  • танків - 4667 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 8927 (+13) од;
  • артилерійських систем - 6260 (+27) од;
  • РСЗВ - 791 (+2) од;
  • засоби ППО - 533 (+2) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4895 (+7);
  • крилаті ракети - 1518 (+0);
  • кораблі /катери - 20 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од;
  • спеціальна техніка - 918 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 276 270 осіб (+420 за добу), 4 667 танків, 6 260 артсистем, 8927 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3501 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
    65! одиниць техніки та 420! чумардосів.
    Арта 29!!, броня 18!, логістика 12!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 4.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 276 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Wasyl Worobec
    Непоганий намолот орків і металобрухту
  • Яков c53159a9
    Полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО избил боец «Азова», - росСМИ. Фото
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