Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських систем, ЗРК С-300 та 2 безпілотники, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 27 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника".

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