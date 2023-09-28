Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 6 артилерійських систем, ЗРК С-300 та 2 безпілотники, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 27 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника".