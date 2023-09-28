У цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення заявив, що найближчим часом плануються "потужні заходи для посилення держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення до українців.

Зеленський підкреслив: "Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту.

Хоч би що відбувалося у світі, хоч би якими були зовнішні умови, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію, - Зеленський. ВIДЕО