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У цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення заявив, що найближчим часом плануються "потужні заходи для посилення держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення до українців.

Зеленський підкреслив: "Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту.

Хоч би що відбувалося у світі, хоч би якими були зовнішні умови, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Герхард
    Тобі прислали чоткі вимоги, дурень.

    Роби, що написано і не вий...буйся. Інакше отримаєш по сраці або від Госдепу, або від українців, або від обох одразу, як Янукович.

    І навряд цього разу армія буде поза грою, а поліція на твоїй стороні.
  • 18c49ed2
    Знаемо мы ваши "потужні заходи". Янукович тоже такое же делал. Верной дорогой идете твари - на Ростов. Только не добежите.

  • Luis Morgan
    Хто це ми? Я просто а@уї від цих заяв
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