Україна та Румунія в жовтні проведуть спільне засідання урядів, - прем’єр Чолаку

Уряди України та Румунії проведуть спільне засідання. За попередньою інформацією, воно відбудеться у жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Глава уряду Румунії анонсував "міністерський" візит до України. Під час поїздки планується спільне засідання з українськими колегами.

"Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною", - сказав він.

Також, за словами Чолаку, Україна пообіцяла відмовитися від використання поняття "молдовська мова". Як зазначив прем'єр, Румунія та Україна ведуть обговорення щодо питання імпорту українського зерна та іншої сількогосподарської продукції.

"Ми ведемо чесний діалог з прем'єр-міністром України, і ми знайшли найкращі рішення, щоб не вплинути на фермерів і щоб Україна могла транспортувати своє зерно", - додав Чолаку.

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