Росіяни вночі атакували Україну "шахедами", пускали хвилями
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У ніч на 28 вересня в південних та східних областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників "Шахед"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку повітряна тривога була оголошена у південних областях, Згодом до них доєдналися Вінницька та Кіровоградська області.
На початку другої години ночі у Черкаській області оголошено повітряну тривогу. Голова ОВА Ігор Табурець також заявив про підвищену небезпеку для регіону.
О 2.43 місцева влада повідомила, що в Черкаській області пролунали вибухи, там працюють сили протиповітряної оборони.
Близько 4.20 тривогу у більшості областей країни скасували, вона залишається у Луганській області та в Криму.