На відновлення енергетичної інфраструктури потрібно кілька сотень мільйонів доларів, - Кудрицький

"Укренерго" залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю.

Про це в інтервʼю Громадському радіо заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сот мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі", - наголосив посадовець.

Кудрицький зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.

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"Оцінки наразі дати складно, ми не маємо даних про стан наших об’єктів на тих територіях і, розуміючи, що коли ворог буде відступати з цих територій, можливі пошкодження. Зараз важко спрогнозувати, скільки ще ресурсу знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на деокупованих територіях України, включаючи Крим", - додав голова "Укренерго".