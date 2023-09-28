У жовтні Іран може домовитись з РФ про передачу ракет, - ISW

Після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231 Іран може домовитись з Росією про передачу ракет.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Резолюція Ради безпеки ООН 2231 забороняє Ірану проводити подібні угоди, її термін спливає у жовтні 2023 року.

19 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.

Натомість командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР.

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Міністр оборони РФ також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

"Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше", - зазначили в ISW.