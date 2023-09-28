У жовтні Іран може домовитись з РФ про передачу ракет, - ISW
Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Резолюція Ради безпеки ООН 2231 забороняє Ірану проводити подібні угоди, її термін спливає у жовтні 2023 року.
19 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.
Натомість командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР.
Міністр оборони РФ також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.
"Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше", - зазначили в ISW.