"Зернові" перемовини Польщі та України рухаються у правильному напрямку, - міністр Телус

Перемовини щодо поставок українського зерна у Польщу просуваються, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після переговорів з українським колегою.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий, що ця зустріч відбулася. Добре, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього, і що ми вгамували емоції, які нам не допомагали. Думаю, що це - правильний напрямок", - сказав Телус.

Він підтримав пропозицію України відкликати скаргу проти Польщі до СОТ.

"Це було б добре, якщо ми хочемо спілкуватися й шукати рішення. Думаю, ми усі прагнемо знайти довготермінове рішення - не лише щось тут і зараз, - тож ця заноза не потрібна", - зазначив міністр.

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