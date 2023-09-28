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Понад 30 ударних безпілотників збили сили ППО вночі, - ОК "Південь"

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ппо
В ніч на 28 вересня Росія знову масовано атакували Україну ударними дронами. ППО збила понад 30 "шахедів".

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі й на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що сили ППО працювали фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема у Миколаївській та Одеській областях.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Чули і бачили роботу наших військових, за що їм велика подяка і шана!
  • Ivan Iktor
    проти шахедів дорогу ппо також використовують
  • Ivan Iktor
    щодня 10 шахедів не збивають, поки стабільність
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