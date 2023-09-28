У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів Альянсу

Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запасів деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає.

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліан Сміт час під віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", – сказала Сміт.

За словами Сміт, в альянсі зосередженні на посиленні зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

Посолка США при НАТО наголосила, що підтримка України всіма 31 союзниками по НАТО є "залізною і вона не згасає".

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"Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо", - сказала Сміт.