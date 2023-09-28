ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове, - ISW

Відомі російські "військові оглядачі" стали помітно менш схильні детально повідомляти про російську активність біля Вербового або подавати погані новини про російські невдачі.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

В ISW зазначають, що водночас дискусія про російські проблеми в цьому районі виникла на периферії російського інформаційного простору.

Однак зрадник Володимир Рогов, якому окупанти дали високу посаду на окупованому Запоріжжі, 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

Російський "військовий оглядач", який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, при цьому критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, заявивши, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

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Інший російський "оглядач" 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового та Роботиного. Ще один мілблогер, як повідомляється, пов’язаний із Силами ВДВ, відповів на цю заяву, заявивши, що особисте джерело з російського 108-го полку ВДВ (7-а дивізія ВДВ) повідомило про інтенсивний український обстріл у цьому районі.Однак цей military blogger додав, що їхнє джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи 108-й полк ВДВ рухався до Вербового чи відходив із Вербового.

Мілблогер також стверджував, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ВДВ у район Роботиного для допомоги діючим там нині 7-й і 76-й дивізіям ВДВ і надав необґрунтоване пояснення мотивації цього рішення.

ISW зауважив, що цей канал демонструє тенденцію робити перебільшені заяви та неправдоподібні твердження, які прихильно ставляться до Теплінського проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова.

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