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Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області, випустив майже два десятки снарядів

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нікопольщина
За ніч ворог двічі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ. 

"Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілів люди не постраждали. Рятувальники уточнюють, яких збитків місцевим завдали атаки

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Автор: Марина Макєєва

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