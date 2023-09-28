Росія під час однієї з останніх атак запускала ракети по Україні з Новоросійська, носій навіть не вивели з бухти, - ОК "Південь"

Російські окупанти, ймовірно, поспіхом готуються до атак. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти намагаються тримати свої військові кораблі якомога далі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.

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