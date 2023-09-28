Сили ППО знищили 31 ударний безпілотник з 39, - Генштаб

Минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 3 було знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ. "Сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий "шахед"", - йдеться в повідомленні. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Україну "шахедами", пускали хвилями

Автор: Марина Макєєва