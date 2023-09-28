Росіяни минулої доби 109 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули

За минулу добу противник здійснив 109 обстрілів Херсонської області, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

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