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Сили ППО знищили 34 "шахеди" та шість розвідувальних безпілотників, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "шахеди"! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Україну "шахедами", пускали хвилями

Сили ППО знищили 34 шахеди та шість розвідувальних безпілотників, - Повітряні сили 01

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • valentyna 7f6f0f14
    Читаю про Іран і їх ракети, шахеди, які регулярно атакують Україну, сама кацапія ************. А Україна ,то беня з усім каналом, то усюди фото зе з Шевченко, то анонси проти Польщі та і інших країн також. Як війна тільки для певного класу, а іншим і надалі хокей, футбол і стадіони з дорогами. Читати більше не хочеться, а писати тим паче,бо таке сміття на тебе піде, по особистості, а не по темі. Як зміниться Україна, бачиш тут.
  • юрий Шмалько ea66d093
    Чому підсанкційні Іран та росія випускають такі ефективні БПЛА, а Україна, маючі таких союзників, - ні?! Хоча б скопіювали...
  • юрий Шмалько ea66d093
    За ізраїльськими технологіями кацапи випускають розвідувальний "Форпост", а не ударний камікадзе Герань.
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