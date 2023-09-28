Сили ППО знищили 34 "шахеди" та шість розвідувальних безпілотників, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ. "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "шахеди"! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні. Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам). Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Україну "шахедами", пускали хвилями

Автор: Марина Макєєва