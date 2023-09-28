Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 320 осіб (+330 за добу), 4 679 танків, 6 375 артсистем, 8 962 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 277 320 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 277320 (+330) осіб;
- танків - 4679 (+4) од;
- бойових броньованих машин -8962 (+12) од;
- артилерійських систем -6375(+38) од;
- РСЗВ - 793 (+1) од;
- засоби ППО - 535 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4957 (+9);
- крилаті ракети - 1529 (+0);
- кораблі /катери - 20 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8815 (+23) од;
- спеціальна техніка - 929 (+2).