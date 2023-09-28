Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 320 осіб (+330 за добу), 4 679 танків, 6 375 артсистем, 8 962 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 277 320 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 277320 (+330) осіб;

танків - 4679 (+4) од;

бойових броньованих машин -8962 (+12) од;

артилерійських систем -6375(+38) од;

РСЗВ - 793 (+1) од;

засоби ППО - 535 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4957 (+9);

крилаті ракети - 1529 (+0);

кораблі /катери - 20 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8815 (+23) од;

спеціальна техніка - 929 (+2). Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському, Авдіївському напрямках та біля Рівнополя Донецької області, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва