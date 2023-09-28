"Влада" окупованої Херсонщини поскаржилася до Кремля на солдатів РФ через грабунок населення, - Центр нацспротиву

Окупаційна "адміністрація" захопленої частини Херсонської області поскаржилася до Кремля, що російські вояки грабують населення, а в регіоні й так панують "антиросійські настрої".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що на окупованій Херсонщині почастішали випадки пограбування місцевих з боку представників окупаційних військ.

"Так, російські солдати й викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам Оборони, після чого грабують їх помешкання", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього в Центрі нацспротиву називають низьку дисципліну, пияцтво та дезертирство, що процвітають в російській армії.

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"В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в кремль, адже в регіоні й так панують "антиросійські настрої"", - зауважили в Центрі нацспротиву.