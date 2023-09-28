Росіяни вночі атакували "шахедами" Кіровоградщину, є влучання

Вночі над Кіровоградською областю сили ППО знищили частину ворожих дронів. Проте є влучання.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання.

Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Райкович додав, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби

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