Росіяни вночі атакували "шахедами" Кіровоградщину, є влучання
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Вночі над Кіровоградською областю сили ППО знищили частину ворожих дронів. Проте є влучання.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання.
Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Райкович додав, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби