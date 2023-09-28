Доба на Харківщині: під ворожим обстрілом опинилися п’ять районів області
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Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
По с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.
По с. Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Внаслідок обстрілу с. Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.