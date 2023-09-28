МАГАТЕ не може контролювати безпеку на окупованій Запорізькій АЕС, - звіт Greenpeace

У Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на Запорізькій АЕС, тому вони не можуть належним чином контролювати безпеку на захопленій російськими окупантами українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це йдеться у звіті організації Greenpeace, який був надісланий західним урядам у четвер, 28 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Група екологічної кампанії дійшла висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на Запорізькій АЕС - лише чотири, при тому, що на їхній доступ російськими загарбниками накладено дуже багато обмежень.

У звіті "Грінпіс" також стверджується, що МАГАТЕ "нездатне виконати вимоги свого мандата", але Агентство не готове визнати це публічно. В результаті порушення росіянами принципів безпеки станції, що фіксуються фахівцями МАГАТЕ, не викриваються.

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", - зазначають фахівці з атомної енергії з "Грінпіс" Шон Берні та Ян Ванде Путте.

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Висновки "Грінпіс" доповнюються військовою оцінкою із відкритого джерела, написаної McKenzie Intelligence. Більшість російських військ та засобів оборони на об'єкті, швидше за все, прихована, і інспектори повідомляють про докази того, що деякі ділянки станції заміновані, хоча неясно, наскільки сильно.

Водночас з огляду на дані супутникових знімків, аналітики заявили про наявність доказів, що окупанти збудували вогневі точки на даху чотирьох реакторних залів. Сліди, також виявлені згори, показують, що загарбники регулярно запускають РСЗВ "Град" або "Смерч" за українськими цілями з різних точок на відстані від 1 до 18 км від заводу.

Як вказують Берні та Ванде Путте, війська РФ також, ймовірно, "використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит" для стримування контрбатарейного вогню. І наголошують, що це є порушенням п'яти принципів безпеки МАГАТЕ, оголошених його генеральним директором Рафаелем Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у травні.

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У МАГАТЕ відмовилися прямо коментувати звіт "Грінпіс", проте підкреслили, що інспектори перебувають на місці з вересня 2022 року, і без їхньої присутності "світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи".

За даними МАГАТЕ, всі шість його реакторів зупинені, а побоювання з приводу того, чи достатньо води для охолодження після прориву російськими окупантами греблі в Новій Каховці нижче за червень, було пом'якшено бурінням нових свердловин.