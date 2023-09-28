По Миколаєву було завдано ракетного удару, над областю знищили 22 російські БПЛА

Ввечері 27 вересня по Миколаєву було завдано ракетного удару, над областю знищили два розвідувальники БПЛА та 20 ударних.

Про це повідомив очільник області Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Так, вдень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу "Орлан" та 20 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136".

Вчора, близько 21:44, по Миколаєву було завдано ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

О 22:40 у Сухоєланецькі громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає.



О 2:50 28 вересня у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих також немає.

А о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте: Російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" знищено на Миколаївщині, - ПК "Південь"