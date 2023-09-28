КНДР внесла поправку до конституції щодо політики нарощування ядерних сил, - Reuters

Північна Корея внесла поправку до конституції, яка закріплює ядерну політику після того, як Кім Чен Ин заявив про намір прискорити виробництво ядерної зброї для протидії нібито провокаціям з боку США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та KCNA.

Як зазначається, парламент КНДР, Верховна народна асамблея, одноголосно ухвалила на дводенному засіданні, яке завершилося в середу, перегляд конституції.

Згідно з цим, Північна Корея працює над створенням високоядерної зброї для так званого забезпечення свого права на існування та "попередження війни".

"Політика КНДР з розбудови ядерної зброї стала постійним основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати", - заявив Кім Чен Ин, звертаючись до парламенту.

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Він закликав до "експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару і розгортання їх у різних службах".

Диктатор зазначив, що військові навчання США та розміщення стратегічних активів у регіоні є гострими провокаціями.

Міністерство об’єднання Південної Кореї висловило думку, що оновлена конституція виявляє "непохитну волю" Пхеньяна утримати свою ядерну програму: "Ми ще раз підкреслюємо, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо вона застосує ядерну зброю".

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