"Республіка Нагірний Карабах" припинить своє існування 1 січня 2024 року

Так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування "республіки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

20 вересня Азербайджан заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху.

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