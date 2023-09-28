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"Республіка Нагірний Карабах" припинить своє існування 1 січня 2024 року

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карабах
Так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування "республіки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

20 вересня Азербайджан заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • arye z.
    Той класичний випадок колись синиця, але в руках не влаштовувала і захотіли журавля, але в небі.
    Була собі Автономна Республіка Нагірний Карабах населена переважно вірменами у складі АзССР, і продовжувала бути у складі незалежного Азербайджану.
    Але схотіли повної незалежності. Пройшли 35-річне повне коло біди і горя, наїлися по горло війни, крові і розрухи і залишилися взагалі без нічого.
    А навіщо починали?
  • Деніс Войцеховський
    Солдафони русні похєр, про них вже забули. А от копняк у вялічіє будуть поколіннями згадувати.
  • Псамметих II
    вод пердаки на расеи загорятся. А как армяне будут благодарны тем кто не помог в ОДКБ
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