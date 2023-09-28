З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 90 літаків, - британська розвідка

З лютого 2022 року Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії втратили в боях майже 90 літаків. Крім того, деякі типи бойових літаків експлуатуються набагато інтенсивніше, ніж у мирний час.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"На деяких типах бойових літаків літають набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. Усі літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час термін служби багатьох літаків спливає набагато швидше, ніж планувалося ПКС Росії", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародних санкцій.

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При цьому ПКС зберігають можливість збільшити кількість бойових вильотів над окупованою територією України.

"Однак оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало міністерство оборони Росії, знос літаків, ймовірно, знизить термін життя тактичної авіації ПКС", - зазначають у Міноборони Британії.