Поставка ATACMS Україні - це питання часу, тему ракет Taurus обговорювали на зустрічі Зеленського та Шольца, - Кулеба

Україна обговорює постачання далекобійних ракет із союзниками, зокрема зі США та Німеччиною.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Про далекобійні ракети. Тема TAURUS була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцем, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак працює з Джейком Салліваном, я працюю відповідно з Ентоні Блінкеном для того, щоб скоріше це питання було вирішено. І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу. Так само, як ми раніше успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї", - пояснив він.

У питанні військової допомоги, як зазначив міністр, слід виділити дві частини: стабільність постачання тієї зброї, яка вже відкрита до передачі з початку російської агресії, і друга тема – це останні "закриті" позиції, якими станом на даний момент є далекобійні ракети. ATACMS зі США та TAURUS з Німеччини.

"Щодо стабільності. Є перший блок, і тут за розмовою президента з міністром оборони США Остіном, чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція та снаряди у необхідній кількості поставлялися стабільно та швидко. Але є другий блок, який розпочала Україна - це, власне, спільне виробництво зброї. І саме тому через кілька днів ми проводимо у Києві Форум оборонних індустрій", - додав Кулеба.

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