Транзит російського газу через Україну до Європи припиниться після 2024 року, - голова "Нафтогазу" Чернишов

Україна продовжує транзит російського газу під час війни виключно на користь своїх європейських партнерів. Контракт на транзит не буде продовжено після 2024 року.

Про це в інтерв’ю Newsweek заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єдина причина, через яку ми все ще технічно це робимо, - це просто підтримка європейських країн, особливо країн, які не мають виходу до моря. Деякі країни мають обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", - сказав він.

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Чернишов додав: "Україну не влаштовує безглуздий стан справ. "Мені ставили таке питання: "Як ти можеш працювати зі своїм ворогом прямо зараз?" Ну, в якомусь сенсі, як можна продовжувати споживати російський газ? Ми робимо це тільки для вас, щоб ви не замерзли".

Видання нагадує, що після зупинки й підриву газопроводу "Північний потік" двома шляхами доставки російського газу до Європи залишаються український маршрут і "Турецький потік".

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Newsweek зазначає, що український маршрут вижив попри те, що Росія веде з нашою країною війну на знищення.

Термін дії транзитного контракту, підписаного у 2019 році між "Нафтогазом" та "Газпром", спливає наступного року.

"Будь-які комерційні, практичні чи договірні відносини між сторонами в таких умовах неможливі", - сказав Чернишов, відповідаючи на запитання, чи можливе продовження угоди.